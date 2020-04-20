من تحدت أصالة بقولها “هدمتني.. فَشَر”؟

متابعة بتجـــــــــرد: تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً للفنانة السورية أصالة لفت أنظار الكثيرين. وظهرت فيه مع الفنانة أسماء لمنور خلال بث مباشر نظم بالتعاون مع وزارة الثقافة السعودية.

وفيه تبادلت الفنانتان الغناء وتفاعل معهما عدد كبير جداً من المتابعين. وأحدثت الفنانة السورية ضجة بسبب تعليق مختصر أدلت به أثناء أدائها أغنية “هدمتني” حيث قالت: “فشر” وهو ما يعني التحدي وأنه لا يمكن الشخص المقصود أن يهدمها.

وأطلق هذا موجة واسعة من التعليقات حيث رأى بعض المتابعين أنها تغمز من قناة انفصالها عن المخرج المصري طارق العريان فيما اعتبر آخرون أن الفنانة قالت هذا بطريقة عفوية كعادتها خصوصاً أن لمنور قابلت ذلك بالضحك.

ويشار إلى أن اللقاء تضمن أغنيات بلهجات عدة من السورية إلى الخليجية والمصرية. ويذكر أن أصالة نشرت في وقت سابق على حسابها على “تويتر” إعلاناً له حيث غردت: “جمهوري الغالي أنتظركم الليلة في سهرة فنية على منصة وزارة الثقافة في “انستغرام” ويبداً البث المباشر الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية، أصالة وأسماء لمنور ضيوف الثقافة”.