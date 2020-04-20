تفاصيل إنتشار قصة حب درة ورجل أعمال وسيم.. وأول تعليق لها

متابعة بتجــــــــــرد: إنتشر أخيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن أن النجمة التونسية درة تعيش قصة حب مع رجل الأعمال المصري هاني سعد.

وقد تم الكشف عن هذه العلاقة العاطفية بعد صورة نشرتها درة وهي جالسة داخل إحدى السيارات والتي لاحظ بعض متابعيها أن أرقام لوحة السيارة الفخمة تعود لرجل الأعمال الشهير والذي له أكثر من صورة بجانب نفس السيارة.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل لاحظ المتابعين أيضاً أن الشاب المصري سبق وأعلن عن حبه لدرة بعد ساعات قليلة من تداول انباء وجود علاقة عاطفية قوية تجمع بينهما، حيث ترك لها تعليق على إحدى صورها بحسابها على “إنستغرام” وكتب لها “بحبك” لترد عليه :” بحبك ايضًا”.

وعلمت “لها” أن هذه العلاقة العاطفية ستتخذ المسار الرسمي ويرغب الثنائي بإقامة حفل زفافهما خلال هذا العام إلا أنهما ينتظران إنتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا.

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ورغم أن الفنانة التونسية لم تخرج بأي تصريح لتأكيد أو نفي المعلومات المنتشرة حول ارتباطها حتى الساعة إلا أنها لطالما أكدت أنها ستعلن مباشرة عن أي ارتباط جدي تعيشه. وحرصت درة على توجيه رسائل غير مباشرة من خلال خاصية الستوريز حيث نشرت صورة كتب عليها “الحياة مثل قيادة الدراجة الهوائية، لتحافظ على توازنك عليك الاستمرار في الحركة”.

ونشرت صورة أخرى كتب عليها: “في هذا السن، لا اهتم سوى بالثبات والاحترام والوفاء”، في إشارة منها إلى أنها لا تهتم بما ينشر.