هيفاء وهبي تمارس الرياضة مع والدتها وتنشر التوعية في رسالة إجتماعية هامة

متابعة بتجــــــــرد: تشارك النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها بين الحين والآخر، النشاطات التي تمارسها خلال فترة الحجر الصحي المنزلي.

وظهرت هيفاء وهبي في مقطع مصوّر في حديقة المبنى الذي تقطن فيه بالعاصمة اللبنانية بيروت، وهي تمارس التمارين الرياضية مع والدتها.

وأرفقت هيفاء وهبي الفيديو بتعليق دعت من خلاله المتابعين إلى ممارسة الرياضة مع أهاليهم وأقاربهم الكبار في السن لأن ذلك يساعدهم على تعزيز مناعتهم والبقاء في نشاطهم، فكتبت: “انهض وتحرك وتمرن مع والديك وأقاربك في المنزل خلال هذا الحجر الصحي. ساعدهم على البقاء نشيطين لتعزيز مناعتهم”.

وتابعت هيفاء وهبي: “التمارين الرياضية مع والدتي كانت مليئة بالطاقة والحب والضحك”.

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ولقي الفيديو الذي نشرته هيفاء وهبي، تفاعلًا كبيرًا من الناشطين على مواقع التواصل في “تويتر” و”إنستغرام”.

وكانت هيفاء وهبي قد شاركت الجمهور بعدّة فيديوهات ظهرت فيها وهي تحضّر بعض الأطباق الشهية والحلويات اللذيذة في المطبخ.

تجدر الإشارة إلى أن هيفاء وهبي انشغلت قبل انتشار فيروس كورونا بتصوير مشاهد مسلسلها الجديد “أسود فاتح” الذي تم تأجيل عرضه إلى ما بعد سباق دراما رمضان 2020، وكانت آخر أعمالها الغنائية أغنيتي “شاغلة كل الناس” و”تملي ناجحة”.