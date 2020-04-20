خاص- مجموعة الزاهد تُحيي “الجندي المجهول”

في لفته تقديرية وتكريمية منها، أنتجت مجموعة شركات الزاهد فيديو أثنت من خلاله على الجهود والإرهاق والمخاطر التي يواجهها سائقي الشاحنات، ليلاً ونهاراً، خلال تنقلاتهم على الطرقات لنقل المستلزمات الطبية والحاجيات الأساسية التي يحتاجها الناس وذلك في أكبر تحدٍ لهم في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

ولا شك في أن الجميع يعلم عن المهن التي تقف في الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا وتخاطر بأرواحها لحماية وسلامة المجتمع من هذا الوباء، إلا اننا لا نستطيع ان نغض النظر عن الدور الكبير والمهم الذي يلعبه سائقو الشاحنات لوصول أهم مستلزمات الحياة الى كل الناس الموجودة في المنازل.

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من هنا، أرادت مجموعة الزاهد أن تسلط الأضواء على هذا “الجندي المجهول” بفيديو تكريمي لتعبّر عن شكرها وتقديرها وعرفانًا منها بالمسؤولية التي يتحملها قطاع النقل وسائقي الشاحنات بالأخص.

هذه التحية النبيلة من قبل شركات الزاهد ما هي إلا غيض من فيض حيث دائماً ما تكون مجموعة الزاهد حاضرة في كل المناسبات لتبلسم الجراح أو تقدم المعنويات أو الدعم أو التشجيع.