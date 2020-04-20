شركة إيغل فيلمز حسمت أمرها: ” كل تأخير فيه خير”

تحت عنوان “كل تأخير فيه خير”، أعلن صاحب شركة الإنتاج ايغل فيلمز، المنتج جمال سنان، قراره بتأجيل عرض مسلسل “دانتيل” الذي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان 2020.

وغرّد “سنان” عبر حسابه على تويتر حاسماً أمره بخصوص العمل وقال: “قررنا ومحطة Mbc تأجيل عرض مسلسل “دانتيل” لما بعد شهر رمضان المبارك بسبب عدم تمكننا من إنجاز تصوير العمل الذي يخرجه المثنى الصبح وتسليمه قبل الشهر الفضيل.. بسبب الأزمة التي ضربت العالم وتوقف التصوير قسراً.

وكان المسلسل، الذي يضم نخبة من أبرز النجوم نذكر منهم: محمود نصر سلوم حداد، زينة مكي، سارة أبي كنعان، نقولا دانيال، نهلة داوود وغيرهم، قد توقف تصويره في بيروت بسبب قرار التعبئة العامة الذي اتخذته الحكومة اللبنانية للحدّ من فيروس كورونا المستجد.