“يوميات” جمال فيّاض طيلة شهر رمضان المبارك

إبتداء من أول أيام شهر رمضان المبارك، يطلّ الزميل الإعلامي جمال فيّاض عبر شاشة قناة “اليوم” إحدى قنوات باقة ألفا التلفزيونية من مجموعة “أو إس أن”، في برنامج يومي يُبثّ مباشرة من بيروت في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الرياض وبيروت.

البرنامج سيكون عبارة عن يوميات يتحدّث عنها جمال فيّاض عارضاً ومعلّقاً وباحثاً فيها وحولها. ويستضيف في هذه اليوميات شخصيات عربية من مشاهير ونجوم الفن والإعلام والمجتمع ومختلف المجالات التي تفرض الأحداث اليومية الحوار معها. وسيكون الحوار مع الضيوف وهم من النخب، عبر شاشات التواصل الإجتماعي، ومن منازلهم. وبالطبع سيتحدّث الضيوف عن حياتهم ويومياتهم، في الحجر الذي فرضته الظروف وانتشار فيروس “كورونا” منذ أسابيع على العالم.

برنامج “يوميات” سيكون مختلفاً بضيوفه وبكل ما يطرحه، وقد صمّمه بالشكل والمضمون، ويشرف عليه المخرج نيكولا صبّاغه، في شبكة تلفزيون وباقة قنوات “ألفا” التي يمكن الإشتراك بها عبر مجموعة “أو إس أن”.