نجم برودواي نيك كورديرو يخسر ساقه بسبب مضاعفات كورونا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يخوض الممثل نيك كورديرو المرشح لجائزة توني معركته ضد فيروس كورونا المستجد منذ أكثر من أسبوعين. وفي خضم هذه المعركة تقوم زوجته "أماندا كلوتس" بإطلاع محبيه على حالته الصحية عبر حسابها في إنستغرام.

وأخبرت كلوتس متابعيها أن يوم السبت كان اليوم الثامن عشر على دخوله وحدة العناية المركزة، وأنه بعد دخوله المستشفى، بدأ يعاني من مشاكل تخثر في ساقه اليمنى، ولم يعد الدم ينزل إلى أصابع قدمه، وأضافت أن مميعات الدم التي حصل عليها لإصلاح مشاكل التخثر أثرت على ضغط دمه وتسببت بنزيف داخلي في أمعائه.

وتم نقل الممثل إلى وحدة العناية المركزة في مركز سيدارز سيناي الطبي في لوس أنجلوس في 31 مارس، وقد كان فاقدًا للوعي كما تم وضع أجهزة التنفس له.

وكتبت في منشور يوم السبت: "لقد وضعوا له مميعات الدم بسبب التجلط ولسوء الحظ فإنها بدورها تسببت في مشاكل أخرى، لهذا سيخضع لعملية بتر الساق اليمنى."

وفي وقت لاحق من نفس اليوم، شاركت تحديثا بأن جراحته قد سارت على ما يرام قائلة:" لقد تم إجراء العملية الجراحية بنجاح، وهي جراحة خطيرة حقا لأنه من الواضح أن جسده ضعيف جدًا، أتمنى أن يسترخي ويرتاح وأن يتحسن للأفضل."

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وقالت كلوتس إن أصدقاءهما قد أطلقوا حملة على منصة جمع التبرعات GoFundMe لمساعدتهما على دفع فواتير المستشفى وشراء كرسي متحرك، وبلغ إجمالي الحملة أكثر من 200 ألف دولار.

وخلال مكوثه في العناية المركزة لأكثر من أسبوعين، كانت زوجته ترسل له مقاطع فيديو برفقة ابنها الرضيع البالغ من العمر 10 أشهر حتى يتمكن من رؤيتها عندما يستيقظ.

في 2014 لعب نيك كورديرو دورًا رئيسيًا في مسرحية برودواي مقتبسة من فيلم "Bullets Over Broadway" الصادر في سنة 1994 للمخرج الشهير وودي آلن، وبفضله حصل على ترشيح جائزة توني لأفضل ممثل مميز في مسرحية موسيقية، وقد انتقل مؤخرا إلى لوس أنجلوس للعب دور البطولة في "Rock of Ages".

كما ظهر على الشاشة الصغيرة في عدة حلقات من مسلسل "Blue Bloods" ومسلسل الجريمة الشهير "Law & Order: Special Victims Unit" وكذلك في المسلسل الكوميدي "Lilyhammer" وكان له دور في فيلم "Going in Style".

وأصاب فيروس كورونا المستجد العديد من الممثلين المخضرمين في برودواي، بما في ذلك "داني بورستين"، و"بريان ستوكس ميتشل"، و"غافين كريل"، و"آرون تفيت"، و"لورا بيل بندي"، بالإضافة إلى الملحن "ديفيد برايان". كما أودى بحياة الكاتب المسرحي الحائز على جائزة توني "تيرينس ماكنالي".