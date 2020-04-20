حياة الفهد ترصد مبلغا ضخما لمواجهة تجار الإقامات المخالفين في الكويت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداولت عدة حسابات كويتية تغريدات تؤكد استمرار الفنانة حياة الفهد في الدفاع عن تصريحاتها التي أطلقتها مؤخرًا بشأن العمالة الوافدة إلى الكويت، وأنها رصدت مبلغا ماليا ضخما لمواجهة تجار الإقامات من خلال مشاركتها في حملة "أنا مسؤول" لمحاربة تجار الإقامات والتبليغ عن المخالفين منهم.

وبحسب ما ذكرت بعض الحسابات على موقع "تويتر" فإن حياة الفهد شاركت بمبلغ قيمته مليون و300 ألف ريال من حسابها الخاص يتم توزيعها على سبيل المكافأة على المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن أي تاجر إقامة أو مصنع مخالف أو أي شيء يتم رصده وفقًا لما نصت عليه القوانين الكويتية.

وجاء في إحدى الحسابات يقول: "مبادرة دفعت فيها #حياة_الفهد مليون وثلاثمائة ألف ريال من حسابها الخاص توزع كمكافآت لمن يقوم بالإبلاغ عن تاجر إقامات أو مصنع مخالف أو مفسد يمارس الغش في تواريخ المواد الغذائية أو من يؤجر المناطق السكنية لمخالفين الأنظمة وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية الكويتية".

وتناول المغردون ما فعلته حياة الفهد بحالة من القبول والتفاعل مؤكدين أنها كانت تحمل رؤية مستقبلية وأن لديها حسا وطنيا منذ بداية الأزمة وأن ما تحدثت عنه تحقق الآن، رغم معارضة البعض لتصريحاتها، وأثنى البعض على ما قامت به من تبرع لأن هذا سيساعد الأجهزة الأمنية في رصد المخالفات أكثر ويحفز المواطنين على المشاركة الإيجابية الفعالة في الدفاع عن حقوقهم في بلدهم.

فيما أعرب البعض وبشيء من التهكم على مبلغ التبرع وسبب تبرعها بعملة الريال وليس بعملة الدينار الكويتي، بالمقابل تحدث آخرون عن تصريحاتها السابقة وأن ما يحدث حاليًا ما هو إلا تأييد لها في العنصرية لأنها لم تكن تقصد المخالفين وقت تصريحاتها.

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ويأتي تبرع حياة الفهد تزامًنا مع ما أطلقته عدة جمعيات النفع العام لمحاربة تجار الإقامات، ودعوتها المواطنين والمقيمين ممن تتوافر لديهم معلومات حول جريمة تجارة الإقامات لممارسة دورهم الوطني وبالتبليغ عن هذه الجريمة، إيمانًا بالدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني على أعمال جميع مؤسسات الدولة، التي تهدف لتحقيق مصالح المجتمع ورعاية حقوق أفراده.

وكانت قد أفرزت تجارة الإقامات عن العديد من المشاكل الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في سوق العمل، وهو ما يعد تجريمًا في عرف القانون وأنها تحتوي في طياتها جريمة الاتجار بالبشر والرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع.

وكانت الفنانة الكويتية قد أثارت جدلا وانتقادات حادة بين مواطنيها والجمهور العربي بعد تصريحاتها التي وصفت بالمسيئة عن "الوافدين"؛ إذ طالبت حينها بترحيل العمالة الوافدة من بلادها، وعبرت عن غضبها الشديد كونهم يزيدون الأعباء والضغط على الدولة، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، لتتعرض الفهد على إثر تصريحاتها لهجوم واسع من قبل الجمهور والنقاد حتى زملائها في الوسط الفني والإعلامي؛ إذ وصفها الكثيرون بالعنصرية.

على صعيدٍ آخر طُرح قبل أيام الإعلان التشويقي الخاص بمسلسل "أم هارون" من بطولة الفنانة الكويتية حياة الفهد، والذي كشف بدوره عن طبيعة الشخصية التي ستؤديها الفهد في العمل، والتي ستنفذها للمرة الأولى، وكشف الإعلان الترويجي أن حياة الفهد ستؤدي شخصية امرأة تنتمي للديانة اليهودية.