زكي عبدالوهاب يكشف إفلاسه.. ويلعن إصابته بالسرطان بسبب كورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب نجل المخرج فطين عبدالوهاب والفنانة ليلى مراد، حملة تعاطف واسعة مع جمهوره بعدما أعلن حرمانه من دور كوميدي بسبب ضعف مناعته ما يسهل إصابته بفيروس كورونا، كما تحدث عن عودته للإفلاس مجددًا، الأمر الذي أثار قلق جمهوره موضحًا أنه يعيش فترة من الضيق والخنقة وفق تعبيره.

وكتب فطين عبر حسابه بالفيس بوك يقول: "أنا مخنوق.. جالي مسلسل مع المخرجة الموهوبة "مريم ابو عوف".. دور كوميدي.. مش كوميدي.. دور أقرب للسخرية أخيرا.. بس للأسف الدكتورة بتاعتي منعتنى من النزول للتصوير بسبب كورونا لأن مناعتي أضعف من الشخص الطبيعي .. خصوصا بعد جلسات ال "chemo" .. مختتمًا: "رجعنا تاني للفلس والخنقة ملعون ابو المرض".

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ووجد منشور زكي فطين عبدالوهاب حملة تفاعل واسعة لسببين، أولهما المرض الذي يعانيه الفنان منذ فترة وهو "السرطان" والثاني ما ذكره حول "الإفلاس"، إذْ حرص المتابعون من جمهور الفنان على مواساته ودعو له بالشفاء العاجل والصبر وتعويضه من الله خيراً، فقال أحد المعلقين: "تتعوض إن شاء الله وكل حاجة على الله" وأضاف آخر: أولًا الحمدلله هانت وتبقي أحسن وترجع اقوى من الأول يارب، وربنا يكرمك يارب كله هيعدي أنت بس اقوى نفسيا ودا الأهم".

وتابع آخر: ربنا هيعوضك بحاجة تحطك في المكان الصح اللي تستحقه، أجمد كده أنت بطل، وقال له متابع: صحتك بالدنيا..وإذا كان على الفلس ملعون ابوه ميتين مرة.

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ومضى آخر يقول: ربنا يرزقك الخير كله و يعوضك خير بدل اللي راح ألف مرة و يتم شفاءك على خير يا رب العالمين، وأنا عارفة إنها حاجة تضايق، بس هو الكوكب كله في حالة عجيبة غريبة، و بصراحة يا ذكي صحتك أهم من أي حاجة، معلش الدور يتعوض، و الفلوس ح تدبر.

وزاد متابع يقول: "إن شاء الله تزول الغمة كلنا في الهم ده ربنا يرفع عنا وترجع تمتعنا بطلتك علينا، اسألها لو فيه احتياطات تقدر تعملها أكتر شوية بس تنزل".

وعانى فطين بعد إصابته بمرض سرطان الرئة من أزمة صحية طاحنة أقعدته الفراش لأكثر من عامين، لكنه تمكن من اجتياز تلك المرحلة والحصول على نسبة شفاء عالية.