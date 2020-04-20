نجلاء بدر: كورونا خلى الواحد يكتشف نفسه.. وبدأت أزرع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت الفنانة المصرية نجلاء بدر، عن يومياتها في الحجر المنزلي الذي تقضيه حاليًا وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المتفشي في جميع أنحاء العالم.

وقالت نجلاء في فيديو خصت به موقع "فوشيا": "في البداية كل سنة وإنتم طيبين، وكلها أيام ونبقى في شهر رمضان الكريم، وبالنسبة للفترة اللي فاتت دي، كلنا بنمر بظروف صعبة، يارب تعدي على خير ومنرجعش تاني نفتكرها".

وأضافت: "فترة عصيبة بس خلت الواحد يكتشف نفسه في حاجات كتير، أولًا رجعت أقرأ تاني، كنت بقرأ كتير أيام الجامعة وبطلت، عندي كتب كتير مكنتش فتحتها، ابتديت أقرأها، وفي مواضيع كتير على الإنترنت بدأت أقرأها".

وتابعت: "ابتديت أتابع أعمال تلفزيونية لزملائي مكنتش شوفتها، بقولهم مبروك عليها مع إنها متأخرة، وبالنسبة لموضوع الطبيخ فأنا أصلا بطبخ فالفترة دي مزودش حاجة في النقطة دي لإني كنت بحب الطبيخ والأكل".

وأردفت بدر: "ابتديت أزرع كمان دلوقتي، مكنتش مركزة فيها وابتديت أقرأ عنها، وبدأت أزرع بذور، أجففها وأزرعها، وطلعت نباتات صغيرة وفرحانة بيها جدًا، وهبقى سعيدة أوي لما تكبر وهصورهالكم".

وواصلت: "بقى في مرجعية للشخص وتصرفاته وحياته وأعماله وعلاقاته، هي بجد فترة صعبة بس كنا محتاجينها جدًا علشان نراجع نفسها".

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وعن أعمالها الفنية في شهر رمضان، قالت: "عندي مسلسلين، الأول هو البرنس مع محمد رمضان، من إخراج وتأليف محمد سامي، وسعيدة جدًا بالتجربة دي ومعايا زملاء حلوين أوي".

وأكملت: "المسلسل التاني هو الفتوة مع الفنان ياسر جلال، لذيذ جدًا وفي حالة عجباني، راجعة لطبيعة تاريخية مختلفة، وملابس مختلفة، زي الملاية اللف واليشمك، بحكم طبيعة العمل الي في حقبة قديمة، بس القصة معاصرة ومعايا مجموعة حلوة أوي من أصحابي وزملائي، وهو من إخراج حسين المنباوي وتأليف هاني سرحان".

واختتمت: "يا رب سنة سعيدة عليكم، وتعدي على خير وأتمنى لكم شهر سعيد ويارب يكون الفرج من عنده في الشهر الكريم، وكل سنة وإنتم طيبين".

وكانت نجلاء بدر كشفت في وقت سابق لـ"فوشيا" حقيقة خلافها مع الفنان المصري محمد منير، بعد انسحابه من الارتباط بها، بعدما طلبها قبل سنوات وقابل والدتها وشقيقها.

وأكّدت نجلاء، أن نجمًا بحجم محمد منير من الصعب أن يدوم معه الخلاف، مشيرةً إلى أنه عندما تقدّم لها كانت في سنٍ صغيرة وكان تنظر إليه بمثابة والدها كون فارق السن بينهما كبيرا.

وأشارت إلى أنها لم تقابله في حياتها سوى مرة واحدة ولم يتحدّثا سويًا؛ ما جعلها تغادر المكان بعد وصوله برفقة زوجها، وتحديدًا في شهر رمضان قبل الماضي خلال حفل سحور خاص أقامه أحد المنتجين.

وهو ما فسّره البعض على أن هناك خلافًا بينهما أو أنها لا تحمل له الخير، مؤكدةً أنها هنأته بعيد ميلاده الذي وافق العاشر من أكتوبر الجاري للتأكيد على أنها تُكن له كل الاحترام والتقدير.