إلهام شاهين تنتهي من تصوير فيلمها الجديد "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس

انتهت الفنانة المصرية إلهام شاهين من تصوير فيلمها الجديد "حظر تجول"، للمخرج أمير رمسيس، وتنتظرموعد عرضه فى السينما وبرغم أزمة فيروس كورونا التى تمر بها البلاد تعود إلهام شاهين للدراما بعد فترة من الغياب بمسلسل سيكو دراما من تأليف مريم نعوم وينتمى لنوعية الـ30 حلقة حيث بدأت مؤلفة العمل فى كتابة الحلقات الأولى من المسلسل ولم يتحدد اسمه بعد .

ويتم ترشيح عدد من النجوم للمشاركة فى البطولة بجانبها، وهناك مفاوضات بين أكثر من نجم ليجسد دور البطولة أمامها، ولم يتم تحديد موعد عرض انطلاق تصويره



ويدورفيلم "حظر تجول" جول قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ كبرى، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجول بمصر، والذى أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها لتمر الليلة فى محاولة كل منهما لتقبل الأخرى، والفيلم من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وبطولة الهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى.

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