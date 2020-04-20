الرويشد يؤكّد أنه يعشق صوت المصريّة أنغام

وجه المطرب عبد الله الرويشد رسالة للكويت والكويتيين إثر تفشي فيروس كورونا، متمنياً الشفاء لكلّ المصابين.وأكد أنّ الحكومة الكويتيّة اعتمدت جميع السبل لإيقاف هذا الوباء، مضيفاً بأنّه خائف تماماً كما هو حال كلّ إنسان، وبأنّ الحذر مطلوب في مثل هذه الظروف.

وتحدث الرويشد في لقاء مع سكاي نيوز عربيّة مع الإعلامي سعيد حريري، عن تجربة الدويتو التي خاضها مرّتين مؤخّراً مع الفنّانة أنغام حيث تشاركا "دنيا الوله" في مهرجان الأحمدي، ليقدّما سوياً "لولا الملامة" في مهرجان “فبراير الكويت”، ووجّه الرويشد تحيّة لأنغام مصرّحاً بأنّه من عشّاق صوتها، وبأنّ أكثر أغنية خليجيّة يحبّها من أغانيها هي "لا تهجّي".

وعن مشاركته في حفل تكريم رفيق دربه الفنّان خالد الشيخ قال: "لم يكن متوقعاً أن أحضر الحفل بسبب إرتباطي ببعض المهرجانات، ولكنّ إتصاله بي جعلني أذهب للمشاركة، وهو عزيز وغالٍ على قلبي، وكان لزاماً عليّ أن أشاركه هذه المناسبة لأردّ له بعض ممّا أعطاه لي خلال سنوات تعاوننا مع بعضنا".

وعمّا إذا كان هناك خلاف بينه وبين كاظم الساهر ورابح صقر على إثر تصريحاته في أحد البرامج بأنّه يختار أن يخرجهما من مجموعة تضمّ عدّة فنانين عبر تطبيق “واتسآب”، قال: “الأمر كلّه لا يتعدّى كونه مداعبة، وكان لا بدّ لي أن أختار حذف إثنين من المجموعة فإخترتهما، ولكنّنا أصدقاء وإخوان وما بيننا هو عشرة عمر”.

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سبق للرويشد أن صرّح بأنّه كان يتمنّى أن تكون أغنية "يا طيب القلب" لعبد المجيد عبد الله له، وعندما سألته سكاي نيوز عن أكثر أغنية له يتمنّى سماعها بصوت عبد المجيد قال: "هي لا شكّ أغنية "دنيا الوله"، أعتقد أنّها ستكون جميلة بصوته"، كما وجّه الرويشد، تحيّة لأبو عبد الله متمنياً له السلامة بعد الأزمة الصحيّة التي ألمّت به مؤخراً.

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