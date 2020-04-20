نيللي كريم تغني مع المدفعجية في مسلسلها الجديد بـ 100 وش

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"الخليج 365" من بيروت: نشرت الممثلة المصرية نيللى كريم عبر حسابها الشخصى على الإنستغرام مقاطع من أغنية "مليونير" لفريق المدفعجية التى ستطرح ضمن مسلسلها بـ 100 وش، المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، بمشاركة النجم آسر ياسين.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون نسائي، طموحها يدفعها لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جني المال، لتتمكن من شراء محل خاص بها.

مسلسل "بـ 100 وش" يختلف عن نوعية الأعمال الدرامية الجادة والسوداوية التي قدمتها النجمة المصرية منذ مسلسلها ذات وصولاً الى آخر أعمالها الدرامية إختفاء.

وقالت كريم عنه: "في الظروف التي نعيش فيها نحتاج إلى طاقة إيجابية".

موضحة سبب تقديم مسلسل كوميدي هذا العام قائلة: "عاوزين نرفه عن الناس ونفرفشهم". وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل: "دور ملعبتوش قبل كدة، هو مسلسل لايت كوميدى، هو من الزمالك وأنا من بولاق لما بنتقابل على الكوبري هنعمل إيه؟". في اشارة الى شريكها في بطولة العمل الممثل آسر ياسين.