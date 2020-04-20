وفاة مخرج "توم وجيري" عن عمر 95 عاماً

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





"الخليج 365" من بيروت: توفي الرسام، المصوّر، المخرج والمنتج الحائز على جائزة أوسكار الأميركي جين ديتش عن عمر 95 عاماً.

وقال الناشر التشيكي بيتر هيمل لوكالة أسوشيتد برس إن ديتش توفي بشكل مفاجئ ليلة الخميس في شقته بحي ليتل كوارتر في براغ، من دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وكان فيلمه Munro قد حصل على جائزة الأوسكار عن فئة الرسوم المتحركة القصيرة عام 1960. كما تم ترشيح ديتش للجائزة نفسها مرتين في عام 1964 عن عمليه "Here’s Nudnik" و "How to Avoid Friendship".

كذلك، فقد أخرج ديتش 13 حلقة من المسلسل الكرتوني الشهير توم وجيري، وعدداً من حلقات باباي.

وفي عام 1967 صنع أول فيلم مقتبس عن الرواية الخيالية "ذا هوبيت" الذي لم يعرض قط في دور العرض.

Advertisements

كانت حياته تتمحور حول عام السينما في حد ذاتها. ففي عام 1959 عندما وصلت الحرب الباردة لذروتها سافر إلى براغ من أجل مفاوضات تجارية وهناك التقى بزوجته فنانة الرسوم زدينكا ناجمانوفا التي قضى معها بقية عمره ، وظل مقيما هناك.

ووصف ديتش نفسه بأنه المواطن الأميركي الحر الوحيد المستقل ماليا الذي يعيش ثلاثة عقود فيما كانت تعرف آنذاك تشيكوسلوفاكيا.

كما وصف ديتش تجاربه خلف الستار الحديدي في سيرة ذاتية عام 1997 تحت اسم "في عشق براغ" التي نشرت بترجمة تشيكية عام 2018.

وفي عام 2003 حصل ديتش على جائزة وينسور ماكاي عن مجمل أعمال الرسوم المتحركة التي قام بها. وأحد أبنائه هو مؤلف الروايات المصورة كيم ديتش.