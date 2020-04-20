آل نعمة يغنون الأمل... "رح نرجع"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من دبي: فيروس كورونا أغلق العالم، والتواصل "الاجتماعي" الوحيد المسموح هو التراسل من بعيد.. بالكلمة، بالصورة، بالفيديو.. بكل ما يبعث على الأمل. لكننا نعد أنفسنا بأننا "رح نرجع".

التوتر يتسيد المشهد، لكن عائلة نعمة الفنية اللبنانية أبت إلا أن تبث روح الأمل في الغد، فكانت أغنيتهم "رح نرجع" التي كتبت كلماتها ليال نعمة، ولحّنها جورج نعمة، وأدّتها ليال وجورج وعبير وإيلي وزياد ومنال ونسرين نعمة.

أتت هذه الأغنية في وقت قلت فيه الابتسامة، فأطلوا جميعًا من خلال أحد التطبيقات الرقمية للمراسلة بالفيديو ليسجلوا عملًا فنيًا راقيًا، كلامًا وموسيقى، وليظهروا جميعًا مبتسمين من بعيد، فيقتربون من القلب أكثر، ويقربوننا جميعًا من عودة إلى حياة طبيعية، نتوق إليها على الرغم من مآسيها.

فيدو أغنية "رح نرجع" البسيط تأكيد جديد على أن التمام الأحبة قريب مهما قست علينا الحياة. فمنصور عون الذي أتم التوليفة المصورة تكلم من دون أن يتكلم: الحجر ضروري لكنه عابر، والشوق كبير لكنه مؤجل اليوم.



