شكرا لقرائتكم خبر عن شيريهان توجه رسالة للجمهور قبل أيام من شهر رمضان: سعيدة بمحبتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة شيريهان كلمة لجمهورها من خلال صفحتها على تويتر، خاصة وأنها دائما تتواصل مع جمهورها من خلال السوشيال ميديا ونشر فيديوهات وصور، ليتفاعل معها الكثير من الجمهور.

وقالت شيريهان:"كلمة في قلبي الحقيقة مش عارفة أرتبها أو أصيغها، بس معناها إني أنا متشكرة جداً على كل الحب والتقدير والاحترام.. متشكرة لكل إنسان، معجب محب، صديق، فنان زميل مبدع. شكراً لأن حبكم أحياني كثيراً من جديد. وشكراً لأنكم اعتبرتوني جزء بسيط من سعادتكم في الشهر الكريم حبكم شرف أنا فخورة".

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يشار إلى أن شيريهان حرصت علي إبداء إعجابها بالنجمة سمية الخشاب وذلك بعدما قدمت سمية فيديو قامت فيه بتقليد شريهان في فوازير سك علي الموضوع، حيث كتبت شريهان على حسابها بانستجرام لسمية:" انتي جميلة شكرا ياحبيبتي"، لترد سمية الخشاب قائلة:" ربنا يخليكي لينا يانجمة قلوب الوطن العربي كل سنة وانتٍ في قلوبنا".

وكانت الفنانة سمية الخشاب، قد حرصت على مشاركة فيديو عبر حسابها بموقع تويتر، تقلد فيه الفنانة شريهان في أغنية "سك على الموضوع" التي غنتها في فوازير رمضان "حاجات ومحتاجات"، وقالت الفنانة سمية الخشاب، إلى الفنانة القديرة شريهان عبر حسابها بموقع تويتر:"وحشتينا".