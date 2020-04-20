شكرا لقرائتكم خبر عن المؤلف هانى سرحان يسلم الحلقتين الأخيرتين من مسلسل "الفتوة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم المؤلف هانى سرحان الحلقتين الأخيرتين من مسلسل "الفتوة"، بطولة النجم ياسر جلال، المقرر عرضه في دراما رمضان، إلى شركة سينرجى المنتجة للعمل حسبما أكد لـ"الخليج 365" حيث تتضمن الحلقات مفاجأة درامية تتسبب في حالة جدل بين الجمهور، لاسيما أن مسلسل "الفتوة" يعد من المسلسلات التي تنافس بقوة على صدارة المشهد الدرامى.
وفى السياق ذاته، يواصل المخرج حسين المنباوى مونتاج ومكساج المسلسل وتحديداً الحلقات الأولى من العمل، لتسليمها لسينرجى لتصبح جاهزة للعرض مباشرة، كما أوشك المنباوى على الانتهاء من تصوير المسلسل بشكل كامل خلال 7 أيام فقط .
وطرحت الشركة المنتجة للعمل، البرومو الدعائى الأول، والذى ظهر فيه ابطال المسلسل بـ النبوت، والملاية اللف، واحتوى أيضاً على عدة أزمات بين كبير الفتوات، وكبير المدبح، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والإثارة ، كما كشفت الشركة عن الاغنية الدعائية بعنوان "البذرة الطيبة" للمطرب الشعبى أحمد شيبه.
مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ومى عمر ونجلاء بدر ورياض الخولى وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.
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