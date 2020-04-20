شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تصوير مسلسل " ليه لأ " رغم غموض موقف عرضه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة أمينة خليل وأبطال مسلسل "ليه لأ" تصوير مشاهد العمل بشكل يومى، رغم عموض موقف عرضه فى شهر رمضان المقبل الذى يحل علينا بعد 4 أيام فقط، حيث أعلنت القناة المتعاقدة على عرض المسلسل عن قائمة أعمالها فى شهر رمضان المقبل ولم يكن ضمنها "ليه لأ" .

ويبدو أن توقف المسلسل لمدة أسبوعين بسبب الاجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا، أثر على سرعة الانتهاء من تصوير المسلسل، رغم كونه من 15 حلقة كان مقرر عرضه فى النصف الثانى من شهر رمضان، على أن يتم عرض مسلسل من 15 حلقة آخر بعنوان "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" بطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام فى النصف الأول من الشهر الكريم.





أمينة خليل

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مسلسل "ليه لأ" تدور أحداثه فى 15 حلقة تكتبها مريم نعوم وتخرجها مريم أبو عوف، وبطولة أمينة خليل هانى عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقي ومحمد الشرنوبى وناردين فرج ومحسن محيي الدين وعبد الرحمن أبو زهرة ونهير أمين، ويتناول العمل عدة قضايا أبرزها الاختلاف بين الأجيال فى الفكر والأخلاق والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التطرق للقضايا المجتمعية التي يمر بها الأبناء ويعترض عليها الأباء.

وانتهت بطلة المسلسل أمينة خليل مؤخراً من تصوير 3 أفلام جديدة دفعة واحدة وهم "صاحب المقام" مع يسرا، آسر ياسين وعدد من ضيوف الشرف وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، و"توأم روحى" مع حسن الرداد وعائشة بن أحمد ورجاء الجداوى وتأليف أمانى السويسى وعثمان أبو لبن، و"حظر تجول" مع إلهام شاهين وأحمد مجدى وأحمد حاتم وتأليف وإخراج أمير رمسيس.