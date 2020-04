تراند اليوم : سيارة مليونير مصري تكشف عن علاقته بفنانة شهيرة: الصور كشفت كل شيء

لم يتخيل رجل أعمال مصري شهير أن سيارته يمكن أن تكشف عن علاقته بفنانة شهيرة رغم محاولتهما إخفاء تلك العلاقة.

وظهرت الفنانة التونسية درة جالسة فوق سيارة من ماركة شهيرة وتقوم بتخبئة رقم اللوحة المعدنية للسيارة بقدمها .

لكن جزءًا من أرقام السيارة ولونها ظهر ، ليربط الناس بين درة و رجل الأعمال هاني سعد الذي يمتلك نفس نوع السيارة ونفس لونها ، لينتشر الخبر كالنار في الهشيم.

و تصدر رجل الأعمال هاني سعد البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعترافه بالحب للفنانة التونسية درة زروق.

وفي أعقاب نشر "درة" لصورة عبر حسابها بـ"انستجرام" دخل رجل الأعمال هاني سعد وكتب لها "I love you" لترد عليه "Love you too" .

لكن أحد المتابعين قام بعمل "سكرين شوت" لهذا الاعتراف ليتم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي .

وإثر ذلك قام هاني سعد بحذف تعليقه على الصورة الخاصة بالفنانة درة و حول حسابه إلى "خاص" لا يستطيع رؤية ما فيه سوى أصدقائه.