تراند اليوم : شيماء سيف تشتم "ريهام سعيد": "وانتي مال أبوكي يا أم ــــ "

أثارت الإعلامية المصرية "الموقوفة"، ريهام سعيد، غضب الفنانة المصرية الكوميدية شيماء سيف، بعد أن نشرت الولى فيديو تهاجم فيه مجددًا البدناء، وتشير إلى أخطار السمنة، وهي القضية التي سببت لها مشاكل من قبل.
وقالت ريهام سعيد، في فيديو نشرته عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إن الممثلتين شيماء سيف وإنجي وجدان زاد وزنهما وان ذلك من مصلحتهما، وأنهما إذا قررتا إنقاص وزنهما لن يحبهما الجمهور.
وأضافت أن «شيماء سيف لو خسرت وزنها لن تُعرض عليها أدوار مجددا».
وأثار الفيديو غضب شيماء سيف، ما دعاها إلى توجيه شتائم لها بإعادة نشر الفيديو والتعليق عليه قائلة :"شكرًا ليكي يا أم حمودة أنا ما باكلش من تلاجة أبوكي.. لما أكون باكل من تلاجة أبوكي قولى إنتى تخنتي أو خسيتي.. دا موضوع ما يخصكيش تمام".
وأرفقت الفيديو بتعليق: "ملكيش دعوة بيا أنا بالذات.. أنا متعشية محشي كرنب وممكن أبهدلك.. وبعدين ما إنتى خسيتي واشتغلتي ولا نسيتي".