تراند اليوم : "ليست فيفي عبده".. فنانة مصرية شهيرة تثير الجدل بفيديو رقص جريء



للوهلة الولى تظن أنها الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، لكنها ليست هي بل الفنانة المصرية ميرهان حسين، التي قررت تقليد الأولى في وصلة رقص داخل منزلها.

ونشرت ميرهان حسين، فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي ترتدي ملابس مشابهة لملابس ظهرت بها فيفي عبده في فيديو سابق وهي تؤدي وصلة رقص من داخل منزلها.

وظهرت حسين، مرتدية جلباباً أبيض اللون ارتدته فيفي عبده في مسرحية "حزمني يا"، بينما أدت وصلة من الرقص بالطريقة ذاتها التي تؤديها عبده.

واشتهرت الفنانة ميريهان حسين خلال الفترة الأخيرة بقدرتها على صناعة مكياج يقرب ملامح وجهها من أية شخصية أخرى أرادت تقليدها، وبدأت بنشر مقاطع فيديو تظهر خلالها ذلك.

ونال الفيديو استحسان البعض بينما هاجمها البعض الآخر بسبب ما وصفوها بعدم الإحساس بالأزمة التي تعيشها مصر مثل باقي دول العالم بسبب فيروس كورونا.