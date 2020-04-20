تراند اليوم : وفاة مخرج " توم وجيري"



توفي مخرج أفلام الرسوم المتحركة "توم وجيري"، الأمريكي جين ديتش، في العاصمة التشيكية براغ عن عمر يناهز 95 عاما.

وكان لديتش فيلما يدعى "مونرو"، يتحدث عن فتى صغير تم اختياره لانضمام إلى الجيش اختير عن طريق الخطأ، فاز بجائزة أوسكار عن أفضل فيلم رسوم متحركة قصير عام 1961.

وسافر ديتش عام 1959 إلى التشيك، وهناك التقى بزوجته فنانة الرسوم المتحركة زدينكا ناجمانوفا التي قضى معها بقية عمره هناك.

يذكر أنه عام 2003 حصل ديتش على جائزة "وينسور ماكاي" عن مجمل أعماله في مجال الرسوم المتحركة.

— Metro (@MetroUK)