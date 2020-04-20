تراند اليوم : نجل فنان كويتي شهير يشعل النار في مخفر شرطة بعد القبض عليه متلبسًا

أقدم نجل فنان كويتي شهير، على الانتحار أثناء احتجازه داخل مخفر شمال غرب الصليبخات، بأن جرح نفسه ثم أشعل النار في زنزانته ما تسبب في إصابة 3 عساكر بالاختناق، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق.
ونقلت صحيفة الراى، عن مصدر أمني إن نجل الفنان- الذي اكتفى بتعريفه بأنه فنان شعبي معروف- قام بجرح نفسه ثم إضرام النار في فراشه لتندلع النيران آنذاك وتتصاعد أعمدة الدخان التي أصابت ثلاثة عساكر موجودين بحالة اختناق،مؤكدًا أنه تم إخماد النيران بعد الاستعانة بفرق الإطفاء.
من جهته، أكد مصدر آخر لصحيفة "الجريدة" المحلية، أن المتهم بإشعال النيران محتجز بتهمة كسر حظر التجول الجزئي الذي فرضته السلطات منذ شهر مارس الماضي لتجنب انتشار فيروس كورونا