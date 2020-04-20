تراند اليوم : محمد شومان يخرج عن صمته مفجرًا مفاجأة عن تبرؤ ابنته منه



بعد أيام من الضجة التي أثارتها ابنة الفنان المصري المعارض من الخارج محمد شومان، إثر ظهورها في الإعلام المصري معلنة تبرؤها منه ومطالبة بحذف اسمه من بطاقتها.

خرج "شومان" عن صمته مدشنًا حسابه الخاص على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، ومعلقًا عما قالته ابنته في حقه مفجرًا مفاجأة في هذا الخصوص.

وقال "شومان" :" إلي ابنتي الحبيبة لا لوم عليكي اليوم يا بنت أبيكِ فأعلم مدي الضغوط التي مورست عليكي كي تقولي هذه الكلمات التي قلتها و إن عادوا لضغطهم عليكي فقولي وتبرئي مني إن كان هذا سينجيكي من بطش هؤلاء الظلمة حفظكِ الله ورعاك وفك كرب أخاكِ وحرر مصرنا من هذا الوباء".

وتفاعل معه مئات المتابعين الجدد، مؤكدين على دعمه له وأن ما فعلته كان لحماية أخيها بعد القبض عليه كونه ابنه فقط لأنه معارض للنظام المصري.

وكانت لجين - ابنة الفنان المصري محمد شومان – شنت هجوما شرسا عليه ، مطالبة بعدم حديثه باسمها أو اسم إخوانها.

وقالت "لجين" في مقطع فيديو متداول لها: انا لجين شومان، بنت محمد شومان اللي اصدر بيان على صفحته الرسمية بيناشد السلطات انها تنقذ اسرته اللي بتموت بالبطئ .. اسرته اللي هي انا واختي و اخويا وانهم يفرجوا عن اخويا من غير اي شروط .. مبدأيا احنا مش اسرتك عشان انت مجرد اسم علي البطاقة احنا ليس لنا اي صلة بيك وقطعنا كل ما لينا علاقة بيك من 5 سنين .. وابنك انت متحملتش مسؤليته من وهو عنده سنة ونص واللي اتربي مع أمه.

وأضافت: اضطريت آسفه اعمل الفيديو ده بعد ما تجنبته لسنين، لاسباب كتير اوى منها ان ناس قليله جدا اللي تعرف انك بابايا. فعلا كان نفسي اكمل كده و محدش يعرف .. انت بتتكلم بلسانا ده مش من حقك,إنت مش رب اسرتنا .. رب اسرتنا هي امي انت مش مسؤل عننا,هما بيحققوا مع اخويا عشان يعرفوا انه مالوش صلة بيك وهما عارفين ده و هيطلع بس مالكش دعوة انت.

واستدركت : عايز تعمل اب انزل وواجه لكن مش قاعد ف بلد تانية وبتتكلم وحاولنا كتير نشيل اسمه من البطاقة بس معرفناش وبوجه رسالة للسلطات يعرفونا ازاي نتبرأ خالص منه يعرفونا ازاي.

إلي ابنتي الحبيبة لا لوم عليكي اليوم يا بنت أبيكِ فأعلم مدي الضغوط التي مورست عليكي كي تقولي هذه الكلمات التي قلتها و إن عادوا لضغطهم عليكي فقولي وتبرئي مني إن كان هذا سينجيكي من بطش هؤلاء الظلمة حفظكِ الله ورعاك وفك كرب أخاكِ وحرر مصرنا من هذا الوباء. — شومان (@shomaanTV) April 19, 2020

— شومان (@shomaanTV)