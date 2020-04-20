هذا ما كشفته شمس الكويتية عن خداع الفنانين لمتابعيهم

ميرنا وليد - بيروت - إنتقدت الفنانة ​شمس الكويتية​ بعض مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي في مختلف المجالات، وإعتبرت أنهم لا يجيبون على أسئلة متابعيهم بأنفسهم.

وكتبت شمس في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "أغلب المشاهير في عالم السوشال ميديا من فن ورياضة وسياسة مشغلين أدمن يعيش دور الحب والاهتمام في المعجبين ويجمعهم للتطبيل وسب المنافسين ويعيشهم بالحب والغرام والمعجبين كل ظنهم إنهم متواصلين مع المشهور مو مع السكرتير".

وأضافت: "سنافري احمدوا ربكم انتو معاي حتى في موبايلي".

وأعرب بعض المتابعين عن إستغرابهم من غضب بعض معجبي الفنانين، بسبب هذا التصريح، فردّت شمس: "لأنهم مبنجين. المصيبة هم يتابعون فنانة والي عايش الدور معاهم ذكر".

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