شاهدوا كيف كانت مادونا قبل 37 عاماً.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - إستعادت النجمة مادونا ذكرياتها مع غلاف أول ألبوم غنائي لها، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.
الغلاف الذي نشرته مادونا، هو لأول ألبوم غنائي لها، والذي طرحته في تموز/يوليو عام 1983، أي قبل 37 عاماً، وقامت بتعديله وتركيب كمامة طبية على الغلاف.
وعلّقت مادونا على الصروة، قائلة: "لا شيء يقارن بـأول مرة. غلاف الألبوم الأول على الإطلاق! ابقوا في آمان".
وكانت مادونا قد أعلنت فقدانها لثلاثة من أقرب أصدقائها، بعد إصابتهم بفيروس كورونا، وظهرت في مقطع فيديو وهي جالسة على مكتب في غرفة مظلمة، وتكتب يومياتها في العزل على آله كتابة بدائية مع موسيقى لآلة الغيتار في الخلفية، لتعلن أنها لم تنم دقيقة واحدة، وأنها ليست بخير، بعد أن فقدت 3 من أصدقائها جراء هذا الفيروس.
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