أوبريت "إنت أقوى" يجمع كارول سماحة ووائل جسار وسميرة سعيد ومحمد منير وصابر الرباعي وتامر حسني

ميرنا وليد - بيروت - هي رسالة تضامن مع الإنسانية من مصر لدعم الشعوب، في مواجهة فيروس كورونا، جمعت نجوم الفن والغناء عمالقة المصريين والعرب، عبر أوبريت "​إنت أقوى​"، لبث روح التكاتف بين الشعوب ضد هذه الأزمة.

وقد شارك في الأوبريت الفنان المصري ​محمد منير​، الفنان المصري ​تامر حسني​، الفنانة المغربية ​سميرة سعيد​، والفنان التونسي ​صابر الرباعي​، الفنان اللبناني ​وائل جسار​، والفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​، بالإضافة الى ظهور خاص للممثلة المصرية يسرا، الممثلة المصرية ​لبلبة​، الممثلة المصرية عبير صبري، والممثل المصري ​ماجد المصري​.

الأوبريت من كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، والكليب من إخراج طارق العريان.

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