ميرنا وليد - بيروت - فُجعت الممثلة المصرية ​نهال عنبر​ بوفاة شقيقتها ​بهرة عنبر​ أمس، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة، داخل إحدى المستشفيات الخاصة.

وقد تم تشييع الجثمان بعد صلاة عصر أمس، ودفنت في مقابر طريق الواحات، كما أكد نقيب المهن التمثيلية، الممثل المصري أشرف زكي، في تصريح صحفي.

وكانت نهال قد نشرت قبل أيام عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لشقيقتها وعلّقت: "دعواتكم لاختي الوحيده الغاليه بهره الي مليش غيرها في الدنيا أن ربنا يشفيها ويعافيها ويرجعها بيتها بالف سلامه امين يا رب".

يُذكر أن بهرة شاركت العام الماضي في الفيلم القصير "مفتاح الحياة"، كما أن لها العديد من الأمسيات الغنائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نهال عنبر تُفجع بوفاة شقيقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.