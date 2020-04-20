عجلة دوري “بؤرة الوباء” تنطلق في يونيو

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 أبريل 2020 10:09 صباحاً - أوضح هوانغ شينغهوا الرئيس التنفيذي لنادي “قوانغتشو آر.آند.إف” إن الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم يستعد للانطلاق في نهاية يونيو أو مطلع يوليوK دون إجراء اختصار في المسابقة.

وكان من المفترض أن ينطلق الدوري في 22 فبراير، لكنه تأجل بسبب جائحة فيروس كورونا التي أصابت أكثر من 2.33 مليون شخص وقتلت حوالي 160 ألف شخص حول العالم.

وأعلنت الصين، التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد قرب نهاية العام الماضي، إصابة أكثر من 82 ألف شخص ومقتل 4632.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن هوانغ قوله يوم الأحد “بناء على تقييم الموقف الحالي، فإن الموسم الجديد سيبدأ في نهاية يونيو أو مطلع يوليو”.

ولم يعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم بعد عن موعد لانطلاق المسابقة في ظل وجود قيود على سفر الأجانب لمحاولة احتواء انتشار الفيروس.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الاثنين، رصد 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 19 أبريل، بتراجع عن 16 حالة أعلنت في اليوم السابق، مع عدم وجود حالات وفاة لليوم الثاني على التوالي.

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وقالت اللجنة في نشرتها اليومية، إن “من هذا العدد كانت هناك 8 حالات لأشخاص جاءوا من الخارج، بتراجع عن 9 حالات في اليوم السابق”.

وكانت هناك 4 حالات عدوى محلية، من بينها 3 حالات فيإقليم هيلونغ جيانغ الحدودي الشمالي الشرقي، وحالة واحدة في منغوليا الداخلية.

وأعلنت الصين أيضا 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض في البر الرئيسي في 19 أبريل، مقابل 44 في اليوم السابق.

ويوجد الآن في بر الصين الرئيسي في المجمل 82747 حالة إصابة، و4632 حالة وفاة، بنهاية يوم 19 أبريل.