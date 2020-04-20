“سهرانين” يجمع سيرين عبدالنور واحمد فهمي على شاشة “mbc” في رمضان

كتب امير فتحي في الاثنين 20 أبريل 2020 09:49 صباحاً - أعلنت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، عن انطلاق برنامجها الجديد الذي ستقدمه مع الفنان المصري أحمد فهمي خلال شهر رمضان المبارك على شاشة قناة “mbc”.

وكتبت سيرين، عبر حسابها على تويتر: “رمضان يجمعنا على MBC وهالسنة (سهرانين – معاكم بالبيت) البرنامج الترفيهي اليومي المباشر، من تقديم الزميل أحمد فهمي وأنا، يتضمّن مسابقات وجوائز ولقاءات مع أبرز نجوم العالم العربي من منازلهم، وكمان فقرة أنغامي الموسيقية، إن شاء الله يعجبكم، رمضان كريم عليكم جميعاً “.

"رمضان يجمعنا" على MBC... وهالسنة، "سهرانين - معاكم بالبيت"، البرنامج الترفيهي اليومي المباشر، من تقديم الزميل أحمد فهمي وأنا... يتضمّن مسابقات وجوائز ولقاءات مع أبرز نجوم العالم العربي من منازلهم، وكمان فقرة "أنغامي" الموسيقية.

إن شاء الله يعجبكم! #رمضان كريم عليكم جميعاً 💙 — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) April 19, 2020

وكانت سيرين عبدالنور قد أعلنت قبل ذلك عن تأجيل عرض مسلسل “دانتيل” وذلك عبر فيديو قصير عبر انستغرام، على ان يكون عرض المسلسل بعد رمضان.