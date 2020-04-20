“انت البرنس يا جدع”.. عمر كمال يغني تيتر مسلسل محمد رمضان

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كتب امير فتحي في الاثنين 20 أبريل 2020 09:49 صباحاً - طرح الفنان المصري محمد رمضان الأغنية الكاملة لتيتر مسلسله الجديد “البرنس” عبر قناته على اليوتيوب لمغني المهرجانات عمر كمال.
وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: انت البرنس يا جدع، اصيل وتربية رجال، متنحنيش وخليك جدع، الريح مبتهزش جبال، مسيرها تروح متتعبش، خليك اد الحياة، يا برنس خليك ايمين، اوعي تخش طريق بطال، ربك كبير شايلك خير”.
يذكر أن مسلسل “البرنس” هو التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل “الأسطورة” عام 2016، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم “جواب اعتقال” الذى تم عرضه عام 2017.
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