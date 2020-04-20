راغب علامة: ما بيخافوا الله وسيدفعون الثمن

متابعة بتجـــــــــرد: انتقد السوبر ستار راغب علامة النظام الحاكم في لبنان من خلال صفحته الرسمية في موقع “تويتر”.

وأشار “علامة” في تغريدة له إلى أنه مهما حاول البعض تضليل الحقائق فيما يخصّ الأزمة المالية في البلد لن ينجحوا، قائلًا: “يحاول الطبّيلة تبييض صفحة من يتبعون لهم، أما الحقيقة ما بدها عباقرة ليفهموها! الطبقة السياسية من ٣٠ سنة ومصرف لبنان والمصارف اللبنانية ووزراء المالية، هؤلاء هم العصابة، تآمروا على الشعب ويحاولون سرقة عرق جبين المواطنين ليتقاسموا السرقة، لكنهم سيدفعون الثمن عاجلاً أم آجلاً”.

كما أكد راغب علامة أن كل حكومة هدفها أن تنجح شعبيًا عليها أن تبدأ في محاسبة من سرقوا مال الناس قبل أن تقوم بأي أمر آخر، وتابع: “أية حكومة تريد أن تنجح شعبياً وتكسب الوطن كله، عليها أن تبدأ بمحاسبة الحراميي الكبار اللي ما بيخافوا الله واللي أكلوا الأخضر واليابس. وكل شيء غير ذلك يُعتبر غير جدّي وضحك عالشعب، وأية حكومة تخطط لجعل الشعب يدفع أثمان سرقات من سرقوه فستكون شريكة متواطئة. مطلوب حكومة للعدل والحق”.

وهذه لا تعتبر المرّة الأولى التي يرفع فيها راغب علامة الصوت في قضية سرقة المال العام يوجه الحكام والمصارف الذين تسبّبوا في الأزمة الإقتصادية التي وصل إليها لبنان ووقع ضحيتها الشعب.