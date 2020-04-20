متابعة بتجــــــــــرد: أصدر المنتج المصري أحمد عبدالعاطي بيانًا للرد على الفنان خالد النبوي، الذي أبدى استياءه من وسائل الدعاية لمسلسله الجديد “لما كنا صغيرين”، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل، وذلك بعد وضع الفنانة المصرية ريهام حجاج في موقع متقدم عنه وعن الفنان محمود حميدة على الملصقات الدعائية، بما يتعارض مع بنود عقده، حسبما أكد في بيانه.
وجاء نص بيان عبدالعاطي الذي جاء تحت عنوان “ردًا على بيان الفنان خالد النبوي” كالآتي: “تعاقد الفنان خالد النبوي مع شركة Art Makers على مسلسل “لما كنا صغيرين” بتاريخ 28/1/2020، وكان هذا التعاقد هو آخر تعاقد في المسلسل الذي يتم تحضيره منذ أوائل عام 2019، وهو يعلم تمام العلم بأن المشروع هو مشروع النجمة ريهام حجاج، وبناء على ذلك تقاضى الأجر الأعلى في رمضان”.
وأضاف البيان: “والشركة قد وفت بجميع تعاقداتها المادية مع النجم الكبير خالد النبوي التي اتفق عليها، وقد تسلم النجم الكبير 75% من مستحقاته وتم إخطار السيد نقيب الممثلين بهذا، ونظرًا لاحترام شركة Art Makers لتعاقداتها، فالشركة ملتزمة بجميع بنود العقد المبرم مع الفنان الكبير خالد النبوي، وأن تتر المسلسل سيعكس القيمة الفنية للنجم الكبير محمود حميدة والنجم الكبير خالد النبوي، والشركة ستظل دائمًا تحترم تعاقداتها مع جميع الفنانين”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أزمة “البوسترات”.. منتج “لما كنا صغيرين” يرد على خالد النبوي: تقاضيت أعلى أجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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