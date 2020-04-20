ريم عبدالله: لا أمانع الارتباط مرة أخرى.. وأكره هذه الصفة بالرجل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة السعودية ريم عبدالله إنها لا تمانع في الارتباط مرة أخرى، موضحة أنها لا تستطيع تحديد أن يكون الأمر معلنا للعامة أم سيكون على مستوى العائلة، وأضافت: "خليه ييجي وبعدين وقتها أفكر ما أدري شو يصير أتكلم ولا ما أتكلم ما أقدر أوعد".

وأردفت ريم عبدالله، في تصريحات متلفزة ببرنامج "كاربول كاريوكي" الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش على قناة SBC السعودية، أن هناك صفة تكرهها في الرجل، وهي البخل، متابعة: "أكره البخيل في كل شيء حتى في مشاعره".

وأكدت ريم عبدالله أن الفنان العراقي كاظم الساهر هو أفضل من غنى للحب، مبينة: "أحب الحب ولدي حب لشغلي وعائلتي ومن أحبهم في حياتي وكاظم من المطربين اللي يغني ويعطيك هذا الإحساس وتعيش هذا الخيال هو أفضل من غنى للحب والنساء".

وأضافت قائلة: "لغة العيون هي أقوى لغة يمكن أن توصل بها ما تريد لأي شخص، وفي أشياء ممكن ما أحكيها بس بعيوني أقدر أوصل المعنى أو رد الفعل".

وتابعت قائلة: "أنا رايحة لمكان ما له حد من الإبداع ومع وجود السينما تغيرت خطتي وأنا بنت الدراما ولكن التوجه حاليًا نحو السينما".

وعن أهم صفات تتواجد في شخصيتها قالت: "الغموض أنا إنسانة غامضة وأحب الشخص الذي يكون لديه شيء غامض في حياته لأنني أعتبر الحياة الخاصة ملكي وهذا يندرج تحت كلمة الغموض ويوجد أشياء مو لازم تطلع كلها".

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ونوهت قائلة: "صفة الجمال ربما تكون موجودة ولكن ما أقدر أقول على نفسي جميلة، لإن مو شرط أعجب الناس كلهم في ناس ممكن يشوفوني جميلة والبعض يقول عادية وممكن يقول شينة، وأنا الحمد لله طيبة وما أشوف إني شريرة وما أحب الشر أنا إنسانة هادية أحب السلام والتسامح وأنا إنسانة مسالمة جدًا بالحياة".

وتم سرد أسماء عدد من الفنانين هم عبدالله السدحان وناصر القصبي وفايز المالكي وحسين عسيري، لتخييرها بين فنان من هذه الأسماء له فضل عليها في مشوارها الفني، فقالت: "الفضل لله ثم للفنان عبدالله السدحان هو اللي دعمني وعطاني الانطلاقة وهذه الروح بأن أحب التمثيل وما سبب لي إحباط وأنا في بدايتي".

لما تطلع تدخل المجال يكون أول عمل يكون في الذاكرة وما راح تنساه وعبدالله السدحان عطاني 4 حلقات في (طاش ماطاش) الجزء الـ 15 عام 2007 كأول ظهور لي في الحياة وقالي لي أنتي بنتي وأنا داعمك".

وعن أفضل أعمالها الدرامية الذي تعتبره أفضل نقلة نوعية في حياتها قالت: "مسلسل (عندما يكتمل القمر) الحين قاعدة أصور الجزء الثاني للكاتب علاء حمزة وهذا الكاتب جلس معاي ودمج بين شخصيتي (ريم) الحقيقية في الواقع وبين شخصية (فلوة) اللي هي من العالم الآخر".

ومن المعروف أن ريم عبدالله فنانة سعودية اسمها الحقيقي نورة العتيبين، وهي من مواليد عام 1987، وبدأت مشوارها الفني من خلال سلسلة "طاش ما طاش" في موسمه الـ 15، إلى جانب النجمين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، كما شاركت ريم عبدالله في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "العاصوف" في جزئه الثاني من إخراج السوري المثنى صبح.