أسيل عمران: لا أفكر بالحب وأخاف الزواج.. وخسارتي لابني كسرتني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخلت الفنانة السعودية أسيل عمران، في نوبة بكاء عند حديثها عن عائلتها واصفًة إياهم بأنهم نقطة ضعفها، وأوضحت قائلًة: "نقطة ضعفي أهلي بابا وماما ولليوم أبغى أحققلهم أشياء".

وأضافت أسيل عمران في تصريحات متلفزة عبر برنامج "دبي كروز" الذي تقدمه الفنانة ميساء مغربي قائلًة: "أنا ولجين أختي قررنا قبل سنتين إن كل فترة نسافر مع بعض ونفسي نحققلهم كل شيء نفسهم فيه وانحرموا منه في فترة معينة".

وأردفت الفنانة السعودية قائلًة: "أمي تزوجت بعمر كتير صغير وما شاء الله جابت 7 ودايمًا أقول لما أنا مريت بالزواج بعمر صغير وانحرمت من مرحلة معينة أكيد في شيء كان ناقصها الحين بتعوض هالشيء معانا".

وقالت أسيل عمران إن وفاة ابنها "الوليد" بعد ولادته بشهرين فقط كسرها مردفًة: "وفاة ابني كسرني وشرخني أنا مو العلاقة مع خالد ووجعني وهذه من الأشياء اللي لما أتذكرها أفتخر بنفسي كتير لإني تعورت كتير ووقفت على رجلي".

واستطردت قائلًة: "الدكتورة النفسية ساعدتني كثيرًا ولكن لازم يكون قرار الذهاب لها عن رغبة من نفسي ومن داخلي وقرار الذهاب لدكتور نفسي في مجتمعاتنا وخاصًة الخليجية قرار شجاع".

وتحدثت أسيل عمران عن طلاقها من زوجها الإعلامي خالد الشاعر قائلًة أنها انفصلت فور أحست بأنها لابد أن تنفصل، مبينًة: "زمان كنت أفكر في تفاصيل في علاقتنا أقول واو أسيل برافو إنك اتحملتيها سواء من طرفه أو من طرفي خليني أكون واقعية إنه كمان اتحمل".

وتابعت قائلًة: "الحين نسيت كل التفاصيل ولا أتذكرها يمكن لإن الموضوع خالص صار صفحة وانتهت، وهو ارتبط وأنا كملت في حياتي وكل واحد راح للطريق اللي يتمناه وما عاد الموضوع يعنيلي ونسيت مواقف مرينا فيها".

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وأكدت أسيل عمران أنها لا تفكر حاليًا في الحب وغير مستعدة له لأنها مستقرة في حياتها، مردفًة: "أنا جدًا راضية بحياتي وسعيدة ومستقرة وراضية عن نفسي وبأخطائي وبكل شيء قاعدة أتعلم وأخاف ييجي شخص ما يضيفلي وبحياتي يحرمني من أشياء مو بس مادية ولكن أشياء نفسية وسعادتي".

وبيّنت قائلًة: "أقصد أن الزواج وعلاقة الحب يا تضيفلي ولسعادتي وراحتي يا بلاها ليس أتعب نفسي ما أنا سعيدة ويوم ييجي الشخص المناسب راح يصير كل الأمور معاه".

وشددّت على أنها تلقت تعليقًا جارحًا سابقًا في حياتها قائلًة: "أتذكر لما فقدت البيبي جاتلي تعليقات إن أسيل ما تقدر تحمل واتوفى البيبي لإنها ضعيفة ووقتها كان يأثر فيني ولكن حاليًا لو جاني ذات التعليق ولا فارق معاي لكن وقتها كان الحالة النفسية سيئة ولما كان ييجي تعليق كان يؤلمني".

وتجمع أسيل عمران بين الصوت الجميل والحضور المتألق، فقد كان لها العديد من المشاركات على الساحة الفنية وشاركت في العديد من المسلسلات الدرامية منها "عطر الجنة" و"سرّ الهوى" و"اليوم الأسود" و"هارون الرشيد" وغيرها الكثير، كما كان لها حضور على خشبة المسرح في العديد من المسرحيات كمسرحية "الجميلة والوحش" و"الدنيا أماني".

ولا يقلّ رصيدها في الغناء عنه في التمثيل؛ فقد أطلقت عددًا من الألبومات منها "خجلان مو بالساهل"، وألبوم "الله يهديني" بإضافة إلى بعض الأغاني الفردية التي لاقت نجاحًا لا يستهان به منها أغنية عيد الحب التي غنتها في عام 2010.