نجمة "عروس إسطنبول" تعيش علاقة حب مع نجمٍ خارج الوسط الفني.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد انفصالها عن المغني التركي مراد بوز منذ أكثر من 6 أشهر، يبدو أن نجمة مسلسل "عروس إسطنبول" أصلي أنفر تعيش حالة حب جديدة ولكن هذه المرة مع نجمٍ من خارج الوسط الفني.

وبحسب صحيفة "حريات" التركية، فإنَّ النجمة التركية التي عاشت مع مراد علاقة حب استمرت لمدة أربع سنوات وانهتها الصيف الماضي، فقدت قلبها من جديد أمام لاعب كرة السلة التركي المعتزل كرم تونتشري.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، فإنَّ الثنائي فضلا أن يعيشا علاقتهما بعيدًا عن الأنظار، وأنهما وبسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وإجراءات الحجر المنزلي يواصلان الحديث حول علاقاتهما عبر الهاتف دون أن يلتقيا.

وبالعودة إلى كيف وقع الثنائي بغرام بعضهما، فقد أشارت الصحيفة إلى أنَّ كرم تونتشري التقى أصلي أنفر قبل شهر في حفلة منزلية نظمها أصدقاؤهما المشتركون، وبعدها بدأت صداقتهما تتحول إلى الحب شيئاً فشيئاً.

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وكرم تونتشري، 41 عاماً، هو لاعب كرة سلة تركي محترف سابق، يبلغ طوله 194 سم، بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 1997 وكان عضوا منتظما في المنتخب التركي لكرة السلة، ,فاز بالميدالية الفضية في بطولة FIBA الأوروبية لعام 2001، وكان أيضًا عضوًا رئيسيًا في المنتخب التركي الذي فاز بالميدالية الفضية في بطولة العالم 2010 FIBA، إلى حين اعتزاله عام 2016.

يُذكر أنَّ النجمة التركية تعرضت للكثير من الانتقادات على إثر علاقتها مع المغني التركي مراد بوز، والتي شهدت الكثير من لحظات الانفصال والعودة كان آخرها عندما قالت النجمة ديميت أكالين بعد انفصال مراد الأخير عن أصلي أن مراد عاد إلى وعيه ومن الجيد انه انفصل عنها.

كما أفادت العديد من التقارير الصحفية منذ حوالي شهرين بوجود علاقة جمعت بين أوراز كاجيلار أوغلو نجم مسلسل "ابنة السفير" وآصلي أنفر، وأن النجمين دخلا في علاقة، إلا أنها لم تدم طويلا حيث خرجا معا لمرتين فقط ولم يرتاحا لبعضها وشعرا بأنهما لن يتفاهما بشكل جيد سويا، مما دفعهما لاتخاذ قرار بعدم استمرار العلاقة بينهما.

أما على صعيد الأعمال فإنَّ النجمة التركية الآن متوقفة عن تصوير مسلسلها "بابل" والذي كان آخر أعمالها المعروضة على الشاشة والذي تقف فيه غلى جانب النجم التركي خالد أرغنتش