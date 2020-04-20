شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة الزمن فى دراما رمضان بين "النهاية" و"الفتوة" و"ليالينا 80" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دراما رمضان هذا العام، والتى تنطلق يوم الجمعة المقبل، تنوعاً كبيراً فى الموضوعات المقدمة فمنها الاجتماعى، والشعبى، والساسبنس، والتاريخى، والخيال، والأكشن، الا أن اللافت للانتباه هو تواجد أكثر من عمل يعتمد فى أحداثه على حقبة زمنية بعيدة عن الوقت المعاصر فمنهم من يعود الى الماضى وآخر يذهب إلى المستقبل لتكون الدراما بطعم الماضى والمستقبل.

وأختار النجم يوسف الشريف الذهاب بالزمن إلى 100 سنة فى المستقبل خلال أحداث مسلسله الجديد "النهاية" المقرر عرضه بشكل حصرى على قناة ON، والذى تدور أحداثه فى عالم افتراضى عام 2120 معتمداً على تيمة الخيال العلمى والتى تقدم للمرة الأولى فى الدراما المصرية، وكشف برومو العمل عن شكل وطبيعة الموضوع من خلال صراعات الجيل الرابع والتكنولوجيا التى تتسبب فى نهاية العالم.

مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق، وناهد السباعى، وسهر الصايغ، ومحمود الليثى، وباسل الزارو، وعبد الرحيم حسن، وذكى فطين عبد الوهاب، ومحمد جمعة، وحسام داغر، وعمر الشناوى، والعمل فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى.

أما النجم ياسر جلال فيخوض تجربة جديدة فى مسلسل "الفتوة" بعيداً عن وقتنا الحالى، حيث يعود فى أحداثه بالزمن إلى الماضى وتحديدا قبل 100 عام، حيث يتناول زمن الفتوات داخل حى الجمالية الشعبى حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم "الفتوة" مع تناول العلاقات الاجتماعية والرومانسية أيضاَ.

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مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ومى عمر ونجلاء بدر ورياض الخولى وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض وضياء عبد الخالق ومحمود حافظ ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى ويعرض حصرياً على قناة الحياة.

ليالينا 80" مسلسل آخر من نوعية الأعمال التى تتناول حقبة زمينة مختلفة، حيث تعود أحداثه لزمن الثمانينات، حيث تبدأ الاحداث بعد اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، ويتناول الطبقة المتوسطة بشكل اجتماعى وكيف تأثرت بالنظام الاقتصادى من خلال قصص عائلية ونماذج مازالت موجودة فى المجتمع المصرى.

مسلسل "ليالينا 80" بطولة اياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى ويعرض بشكل حصرى على شاشة CBC.