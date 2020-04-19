كتب امير فتحي في الأحد 19 أبريل 2020 08:56 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” أثارت به الجدل من جديد بحديثها عن السمنة .
وتحدثت عن كلا من الفنانتين ” شيماء سيف ” و ” إنجي وجدان ” لوزنهما الزائد وأن ذلك أتى في مصلحتهما وأنهما إذا قررتا إنقاص وزنهما لن يحبهما الجمهور ولن يجدوا أعمال فنية يقومان بها .
وهو ما حدث على حد قولها مع إنجي وجدان بعد أن قامت بإنقاص وزنها قل ظهورها في الأعمال الفنية .
الأمر الذي أثار غضب الفنانة شيماء سيف وخرجت بمقطع فيديو للتعليق عليه فقالت : ” شكرا ليكي يا أم حمودة أنا ما باكلش من تلاجة أبوكي .. لما أكون باكل من تلاجة أبوكي قولى إنتى تخنتي أو خسيتي .. دا موضوع ما يخصكيش تمام ” .
وكتبت في تعليقها عليه : ” ملكيش دعوة بيا أنا بالذات .. أنا متعشية محشي كرنب وممكن أبهدلك .. وبعدين ما إنتى خسيتي واشتغلتي ولا نسيتي ” .
ثم قامت شيماء سيف بحذف مقطع الفيديو ونشرت عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” : ” وبما أننا داخلين على أيام مفترجة والصلح خير وهي بعتت وبدأت بيه فحصل خير وهمسح الفيديو ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام سعيد عن شيماء سيف : ” لو خسرت وزنها مش هتشتغل ” .. والأخيرة ترد : ” أنا ما باكلش من تلاجة أبوكي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.