ريهام سعيد عن شيماء سيف : ” لو خسرت وزنها مش هتشتغل ” .. والأخيرة ترد : ” أنا ما باكلش من تلاجة أبوكي “

كتب امير فتحي في الأحد 19 أبريل 2020 08:56 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” أثارت به الجدل من جديد بحديثها عن السمنة .

وتحدثت عن كلا من الفنانتين ” شيماء سيف ” و ” إنجي وجدان ” لوزنهما الزائد وأن ذلك أتى في مصلحتهما وأنهما إذا قررتا إنقاص وزنهما لن يحبهما الجمهور ولن يجدوا أعمال فنية يقومان بها .

وهو ما حدث على حد قولها مع إنجي وجدان بعد أن قامت بإنقاص وزنها قل ظهورها في الأعمال الفنية .

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الأمر الذي أثار غضب الفنانة شيماء سيف وخرجت بمقطع فيديو للتعليق عليه فقالت : ” شكرا ليكي يا أم حمودة أنا ما باكلش من تلاجة أبوكي .. لما أكون باكل من تلاجة أبوكي قولى إنتى تخنتي أو خسيتي .. دا موضوع ما يخصكيش تمام ” .

وكتبت في تعليقها عليه : ” ملكيش دعوة بيا أنا بالذات .. أنا متعشية محشي كرنب وممكن أبهدلك .. وبعدين ما إنتى خسيتي واشتغلتي ولا نسيتي ” .

ثم قامت شيماء سيف بحذف مقطع الفيديو ونشرت عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” : ” وبما أننا داخلين على أيام مفترجة والصلح خير وهي بعتت وبدأت بيه فحصل خير وهمسح الفيديو ” .