تامر حسني: تخصيص عائد حفل «أونلاين» لمتضرري كورونا وأوبريت «أنت أقوى» لنشر الأمل

الأحد 19 أبريل 2020

تامر حسني

نشر النجم تامر حسني تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أعلن فيها عن نِيّته إقامة حفل "أونلاين" سيتم تخصيص جزء كبير من عائداته لمساعدة الفقراء والمحتاجين في مصر ومساعدة الأسر الأكثر تضرراً من جراء أزمة فيروس كورونا والحجر الصحي المفروض على أغلب الناس في مختلف دول العالم.



وقال تامر عبر حسابه على "تويتر": «لكل حبايب قلبي الغاليين اللي بيطالبوا بحفلة أونلاين، أنا شايف كل طلباتكم وبجد أنتم واحشني أكتر، أولاً بالنسبة لاستكمال تصوير فيلم (مش أنا) فأنا وقفت تصوير الفيلم من أول يوم حسيت إن فيه خطر على الناس وقبل الحظر وقبل إعلان الدولة عن طلب عدم التجمعات، فلا يمكن استكمال تصوير الفيلم حرصاً على سلامة الجميع».

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وأضاف النجم تامر حسني: "أكيد اتعرض عليّا حفلات online من فترة، بس الحقيقة أنا واخد عهد علي نفسي في ظروفنا دي مش هعمل أي عمل فني ومش هغني إلا لو هيكون فيه فايدة مجتمعية مادية ومعنوية، وحالياً فيه مفاوضات على حفلة أونلاين هيتخصص فيها منا جميعاً ومن الرعاة الرسميين حصة كبيرة من التبرعات للأسر المتضررة من وباء كورونا والأسر محدودي الدخل».

وتابع حسني: «أما عن الأوبريت العربي "أنت أقوى" فقد تَشَرّفت بالاشتراك فيه عشان هو عمل قوي محترم، وليه هدف إنساني كبير، بخلاف رفع الروح المعنوية والإيجابية ونشر الأمل من جديد. أمّا العائد المادي كله فسيذهب بالكامل لمتضرري وباء كورونا وجميع صُناّع العمل تبرعوا بأجورهم بالكامل، ولهم كامل الاحترام والتقدير، وتشرفت بالعمل معهم كلهم».

جدير بالذكر أن أوبريت "أنت أقوى" يضم نجوم الصف الأول من عِدّة دول عربية، حيث يشارك فيه من القاهرة الكينج محمد منير، والنجم تامر حسني، ومن المغرب الديفا سميرة سعيد، ومن لبنان نجمة المسرح كارول سماحة والنجم وائل جسار، ومن تونس النجم صابر الرباعي.