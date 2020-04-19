يارا اللبنانية تكشف عن آخر صورة لها قبل العزل المنزلى بسبب كورونا

ما زالت "كورونا" تفرض الكلمة العليا حتى الآن، وتحصد المزيد من الإصابات والوفيات اليومية، حيث أجبر الفيروس القاتل، العالم أجمع على البقاء فى المنازل، وعدم الخروج إلى للضرورة القصوى.

وشاركت الفنانة اللبنانية يارا، جمهورها، الصورة الأخيرة لها، قبل دخولها فى العزل المنزلى، بسبب تفشى وباء فيروس كورونا، ونشرت يارا الصورة عبر حسابها على "تويتر"، وعلقت عليها، "مساكم خير وسعادة هالصّورة كانت آخر مكان وآخر صورة قبل الحَجْر المنزلى.. ان شاءالله قريبا منرجع نطلع ونرجع لحرّيتنا متل قبل وأهمّ شى الكلّ يكون بخير وصحّ وسلامة فى كل مكان فى العالم يا رب.. خبروني إنتوا شو آخر مكان زرتوه قبل الحَجْر.. يلا"

وأحيت يارا حفل غنائى صغير "أون لاين" لجمهورها نهاية الشهر الماضىى من خلال لايف على حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، كما وعدتهم بتحضير مفاجأة كبيرة، وذلك لتشجيع محبيها بالجلوس فى المنزل لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد الذى يهدد كل دول العالم.

وكانت الفنانة يارا طلبت من جميع المواطنين الجلوس فى المنزل وعدم الخروج خوفا من فيروس كورونا، وتشجيعا للمواطنين على عدم الخروج، أطلقت يارا أغنية جديدة " خليك بالبيت" من الحجز المنزلى، وكتبت يارا قائلة:" جديد أغنية "خلّيك بالبيت" كلمات وألحان الكبير طارق أبو جود وان شاء الله تعجبكم والكلّ بيكونوا بالبيت ويلّى مش بالبيت ابعتولوا الأغنية".

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كما أبرزت الفنانة اللبنانية الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، وذلك تجنبا للإصابة بأى فيروسات، وانتقالها للجسم، على خلفية انتشار فيروس كورونا فى كافة أنحاء العالم، ونشرت يارا عبر حسابها على تيك توك، الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، وعلقت فى الفيديو قائلة "أهم شيء طريقة غسل اليدين ..لما نرجع من برة أو نستعمل أى شى .. كتير مليح .. بالصابون .. بجميع الطرق.. بناخد وقتنا"

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