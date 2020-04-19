محمود ياسين ينعى شقيقة نهال عنبر

نعى الفنان محمود ياسين عبر حسابه الرسمى على فيسبوك شقيقة الفنانة نهال عنبر .

وأعلن اشرف زكي نقيب الممثلين ، عن وفاة بهيرة شقيقة الفنانة نهال عنبر ، بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات القاهرة.

كتب محمود معلقا: "خالص العزاء للأخت الغالية نهال عنبر في وفاة شقيقتها ربنا يلهمهم الصبر ويتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويثبتها عند السؤال ويجعل مرضها في ميزان حسناتها ويسكنها فسيح جناته .. نسألكم الفاتحة والدعاء".



وستتلقى عائلة الفنانة نهال عنبر العزاء في مدافن الأسرة بسبب منع إقامة عزاء في المساجد خلال هذه الفترة بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وكانت نهال عنبر مع شقيقتها في المستشفى خلال الأيام الماضية وطلبت من جمهورها الدعاء.

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