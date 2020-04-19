هاني شاكر يروج لألبومه الديني الجديد بطلب رضاك

أعلن الفنان هاني شاكر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام عن طرح ألبوم ديني جديد خلال الأيام القليله المقبلة.

ونشر هاني شاكر بوستر البومه الجديد "بطلب رضاك" وعلق عليه قائلا: "انتظروا أمير الغناء العربي #هاني_شاكر وألبوم ديني جديد #بطلب_رضاك قريبا.. من كلمات: أحمد شتا، وألحان: وليد منير، توزيع: مدحت طه، إشراف فني: وليد منير، وتسجيل وميكس: محمود عزت & أسامة كمال".

وطرح المطرب هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، مؤخرا أغنية جديدة له تحمل اسم "الجيش الأبيض"، تقديرًا وتكريمًا لدور الأطباء والعاملين فى المجال الطبى فى مواجهة وباء فيروس كورونا .

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الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد جنيدى، توزيع ياسر ماجد، وإخراج هنا حافظ.

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