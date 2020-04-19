حفل لحكيم والعسيلي والشرنوبي على قنوات "أون" و"dmc" الاثنين

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إذاعة حفل خاص بدون جمهور لمشاهدي قنوات أون ودي إم سي، في الرابعة عصر يوم الاثنين، احتفالا بشم النسيم، وذلك في ضوء إلغاء كافة الفعاليات واتباع الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا- كوفيد 19.

و قال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الحفل يشارك فيه، النجوم: حكيم ومحمود العسيلي ومحمد الشرنوبي، ويتم نقله من على ضفاف النيل من كلوب محمد علي.

وأكد صالح أن الحفلة هي تأكيد على حرص القنوات لتقديم محتوى مميز للمشاهد أثناء قضائه هذه المناسبة في البيت، ويأتي ذلك وفقا لتكليفات مجلس إدارة المجموعة برئاسة تامر مرسي، والتي تنص على تسخير كافة إمكانيات المؤسسة في الدعم المعنوي للمصريين في هذا الوقت الصعب.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

أغنية "سيبونا في حالنا" لـ حكيم تحصد 4.3 ملايين مشاهدة

حكيم يطرح أغنية "رقصوني" على طريقة الفيديو كليب عبر يوتيوب