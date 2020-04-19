نيللي كريم تغني بميزان حرارة في فمها

حلّت الفنانة نيللي كريم ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس" مع الدمية "أبلة فاهيتا" على قناة "ONE"، وأثناء الحلقة طلبت منها الدمية كركورة وضع ترمومتر في فمها قبل الدخول على "أبلة فاهيتا".

نيللي كريم قامت بوضع ميزان الحارة (ترمومتر) في فمها، لتبدأ في التحدث فكشفت عن مقادير السلطة الروسية، ثم قامت بغناء مقطع من أغنية "عندي كلب ‏لولو" حيث اشترطت عليها الدمية الصغيرة ألا تتخلى عن الترمومتر أثناء غنائها وحديثها معها.‏

من ناحية أخرى تواصل نيللي كريم تصوير مسلسلها الذي تخوض به منافسات رمضان 2020، ويحمل عنوان "100 وش"، ويشاركها فيه آسر ياسين وعلا رشدي.

يشار إلى أن الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"،ظهرت لأول مرة عام 2010 في إعلان لإحدى شركات الاتصالات، وبعد النجاح الذي حققه الإعلان تم إنشاء قناة على "يوتيوب" خاصة بها، تضمّنت فيديوهات جمعتها بالمشاهير وأخرى روت قصة ‏حياتها‎.‎

وبعد شهرتها الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعاون معها الملحن والموزع الموسيقي حسن الشافعي، في أغنية "ما ‏يستهلوشي" عام 2014، وهي من تأليفه وتلحينه. وحقّقت الأغنية نجاحاً كبيراً‎.‎

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وبالتدريج تطوّر مظهر "الأبلة" ليواكب استمرار مسيرتها خارج نطاق وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً. ثم جاءت النقلة الأقوى في ‏أبريل 2015، لتبدأ على قناة‎ cbc ‎برنامجها "أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس"، الذي قدمت منه ستة مواسم على مدار أربع سنوات، كما ‏شاركت في عدد من الإعلانات التليفزيونية فضلا عن استضافتها في كثير من البرامج الشهيرة، سواء داخل مصر أو خارجها‎

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