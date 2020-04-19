ابنة دنيا بطمة تتحول إلى نسخة من والدتها

القاهرة – لايف ستايل
نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة جديدة لابنتها غزل لفتت أنظار الكثير من المتابعين.
وبدت فيها الطفلة بشعر مجعد "منكوش" وغير مسرح. وحققت الصورة في الساعات الأولى بعد نشرها أكثر من 104 إعجاب علماً أن الفنانة منعت خاصية التعليقات عليها.
وأعلنت من خلالها افتتاح حساب غزل على التطبيق وكتبت: "ضيفو أميرتي الصغيرة زوزوات بحسابها الجديد. عمري الشعرات الكررلي".
وتمكن المتابعون من التعليق على الصورة من خلال عدد من الحسابات التي أعادت نشرها وركزت على الشبه الكبير الذي بات يبدو واضحاً جداً بين الأم وابنتها. كما تساءل الكثيرون عن سبب عدم تسريح النجمة شعر طفلتها.
ويشار إلى أن دنيا أعلنت في وقت لاحق من خلال بوستر دعائي مشاركتها في أوبريت "إحنا قدها" إلى جانب كل من الفنانين أيمن زبيب والضيف أحمد زاهر وشيراز وماهر أحمد ومراد ملحم وعمار الكوفي وسامي باي. وتم بثها مؤخراً على قناة "أنا ميوزيك" على يوتيوب وهي من كلمات الشاعر عماد الأسعد وتلحين أحمد زعيم وتوزيع حمزة الغازي.
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