تعليق طريف لحمادة هلال على أغنية "متونسين ببعض"

يحرص الفنان حمادة هلال على مشاركة جمهوره بالعديد من الصور والفيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر هلال عبر حسابه على انستغرام، صورة جديدة له، مرفقة بتعليق إحدى المتابعات: "عايزة أقول مفيش مرة اشتغلت فيها اغنية حمادة هلال بتاعت خلينا كده متونسين ببعض إلا لما نكون بنتخانق مع بعض في البيت"، ليضيف: "مش لوحدك".

"متونسين ببعض" من كلمات سلمى رشيد، ومحمد البنداري، وألحان حمادة هلال، وتوزيع أحمد عبد السلام، وانتاج mbc. قد يهمك أيضا: حماده هلال يغني "أشرب شاي" في حفل نايل دراما السنوي حمادة هلال يتألق فى حفل نادى بروسيا دورتموند

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