شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس يهاجم الناقد طارق الشناوى بعد تكذيبه تصريحات والده بسبب الضيف أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم الفنان احمد فلوكس عبر حسابه علي فيس بوك الناقد الفني طارق الشناوي، وذلك بعدما كذب الأخير خلال مقالته الأسبوعية، تحت عنوان "كورونا ليست دائمًا مذنبة" تصريحات والده فاروق فلوكس، حيث إن الفنان القدير فاروق فلوكس بالتزامن مع الاحتفال بذكرى رحيل الفنان الضيف أحمد، صرح لليوم السابع بأنه كان وراء ترشيح الضيف لفرقة "ثلاثي أضواء المسرح" حينما عرضوا عليه الانضمام لهم وأعتذر بسبب انشغاله باتمام دراسته وقتها في كلية الهندسة.

وقال احمد فلوكس عبر فيس بوك : "يا طارق يا شناوي عيب اللي أنت قايلوا علي أبويا ده خصوصا أنه كان بيشوفك وأنت لسه عيل لأنك للأسف قريبنا من ناحية عيلة أمي من فرع أونكل كامل الشناوي ومأمون، اللي لولا أنك من عيلتهم كنت زمانك أخرك بتقعد الناس علي الكراسي في السينمات.. ومصر كلها عارفه أنك ولا تعرف حاجة ولا ليك في تاريخ حد لأنك شخصية مش محبوبة وملكش أصدقاء وتمامك هو الظرف اللي بتاخده علشان الكلمتين الحلوين.. وفكك من جو ناقد ده علشان أنك تتفرج وتقول رأيك ده زيك زي اللي بياكل ويقول رأيه”.

ثم أضاف مهددًا: “أبعد عن أبويا علشان يا حبيبي أنت راجل كبير مش حمل بهدلة ولا قلة قيمة وأنت لسه متجوز ماتجيش على صحتك.. أظن الرسالة وصلت.. متجبيش سيرت أبويا تاني".

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