شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تستقبل شهر رمضان مع الجمهور المصرى والعربي بحفل "اون لاين" الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمهور " الأون لاين " على موعد مع الفنانة أصالة فى حفل غنائى مميز احتفالاً بشهر رمضان المبارك يوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساء على الصفحة الرسمية للفنانة اصالة، يأتى هذا الحفل اهداءً من إصالة لجمهورها العريق فى مصر والشرق الأوسط لتشاركهم أولى ليالى رمضان.

وقررت الفنانة أصالة أن يذاع هذا الحفل أون لاين نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا.

ستقوم الفنانة أصالة بإحياء الحفل بغناء أشهر أغاني رمضان ومجموعة من أشهر الأغانى الرمضانية، وستقوم الفنانة أصالة بإحياء الحفل من بيتها وسط عائلتها.

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كما أعلنت الفنانة أصالة التبرع بأجرها المادى لجمعية أهل مصر لمساعدتها فى حملتها للتصدى من فيروس كورونا، الحفل من تنظيم شركة POD .