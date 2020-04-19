شكرا لقرائتكم خبر عن من داخل العزل المنزلي.. حفل Live لـ "أصالة" بالتعاون مع وزارة الثقافة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيي النجمة السورية أصالة نصري، حفل غنائي Live اليوم، من داخل منزلها، بالتعاون مع وزارة الثقافة السعودية مع الفنانة أسماء لمنور، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة.

ونشرت النجمة السورية تغريدة لها لتعلن عن تفاصيل الحفل، عبر حسابها بتويتر، قائلة "جمهوري الغالي انتظركم الليلة في سهرة فنية على منصة وزارة الثقافة في انستجرام، ويبداً البث المباشر الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية، أصالة وأسماء لمنور ضيوف الثقافة".

ونشرت أصالة، أمس، عبر ستورى انستجرام الخاص بحسابها، فيديو يظهر لعب واحتضان أولادها بعضهم البعض، قائلة إن هذه من أهم اللحظات فى حياتها.

Advertisements

من ناحية أخرى، أعربت النجمة أصالة، عن سعادتها بختم قراءة القرآن الكريم خلال فترة العزل المنزلى بسبب كورونا، قائلة فى فيديو آخر عبر ستورى انستجرام: "متأثرة اليوم كتير لأنى ختمت القرآن الكريم للمرة الأولى فى حياتى مننذ ساعة ولادتى"

وأعربت النجمة السورية، عن سعادتها بأغنية الفنانة اللبنانية اليسا "هنغنى كمان وكمان"، التى طرحتها مؤخرا، مؤكدة أنها أغنية متكاملة وفيها كم هائل من الجمال والفرح و"دوا للروج" التى حزنت فى أيام صعبة، بينما ردت عليها اليسا: "هذا يعنى لى الحب".

ونشرت أصالة، مقطع من كليب اليسا، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "فيها كمّ هائلّ من الجمال والفرح مع خصوصيّة صوت إليسّا وجاذبيّة صوتها بشكلّ مُمتع، وكتير حبّيت وأسعدنى مشاركة هيفا وهبي، أُغنية متكاملة وكمان دوا للرّوح الّلى حزنت بأيّام صعبة، شكراً إليسّا الصادقة دائماً، بالّلى بتقوليه والّلى بتغنّيه".