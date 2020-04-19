شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ضيوف شرف مسلسل"لعبة النسيان" مع دينا الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص صناع مسلسل "لعبة النسيان " بطولة الفنان دينا الربينى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، على تواجد عدد من ضيوف الشرف في العمل، الذى يشهد ثانى بطولات دينا في الدراما التليفزيونية، وعلى رأس هؤلاء الفنان أحمد حاتم والفنانة أسماء أبو اليزيد، كما يشارك الفنان أحمد صفوت في المسلسل والذى انضم في اللحظات الأخيرة بدلا من الفنان أحمد فهمى الذى علق في لبنان بسبب فيروس كورونا .



أحمد حاتم

وفى نفس السياق انسحب المخرج هانى خليفة من استكمال تصوير مسلسل "لعبة النسيان" وذلك بعد تصوير 40% من الأحداث، ما جعل صناع العمل يستعينون بمخرج آخر وهو أحمد شفيق الذى بدأ بالفعل تصوير العمل، كما أسند القائمون على المسلسل الوحدة الثانية للمخرج تامرعشرى.

مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، ويكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب وبطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.